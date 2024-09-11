Эксперты рассказали, как отличить крокусы от ядовитых безвременников, цветущих в садах Ленобласти и Петербурга

Безвременники имеют довольно много сходств с крокусами. При этом первый цветок представляет серьезную угрозу для здоровья человека.

В Ботаническом саду Петра Великого напомнили посетителям о правилах предосторожности во время прогулок рядом с клумбами. Особенно важно избегать контактов с безвременниками — цветами, обладающими высокой токсичностью.

Безвременники, как и крокусы, цветут не только весной, но и осенью. При этом растения имеют ряд схожих внешних признаков.

Как рассказали специалисты, отличить безвременник можно по наличию шести крупных жёлтых тычинок. Тем временем у крокусов «выделяется золотистое тонкое рыльце пестика».

Еще одна характерная черта безвременника — он цветет и раскрывается непрерывно, в то время как крокус «закрывается» на ночь, а также в плохую погоду.

Наконец, третье различие — цветовая гамма. Безвременник обладает розовым оттенком, а крокус голубовато-фиолетовым. Также стоит обращать внимание на размер — ядовитое растение обычно больше.