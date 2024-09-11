Электропоезд сбил мужчину между Петербургом и Ленобластью

На перегоне между железнодорожными станциями Павловск (Санкт-Петербург) и Новолисино (Ленинградская область) 10 сентября около 15:00 электропоезд насмерть сбил мужчину.

По предварительным данным, 37-летний петербуржец решил перейти железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся поездом.

Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось.