Электропоезд сбил мужчину между Петербургом и Ленобластью

На перегоне между железнодорожными станциями Павловск (Санкт-Петербург) и Новолисино (Ленинградская область) 10 сентября около 15:00 электропоезд насмерть сбил мужчину.
По предварительным данным, 37-летний петербуржец решил перейти железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся поездом.
Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось.
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19.08.2022 2709