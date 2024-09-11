Электропоезд сбил мужчину между Петербургом и Ленобластью

Автор: Сергей Агутин
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Baltphoto/ Андрей Пронин
Фото: Baltphoto.ru

На перегоне между железнодорожными станциями Павловск (Санкт-Петербург) и Новолисино (Ленинградская область) 10 сентября около 15:00 электропоезд насмерть сбил мужчину.

По предварительным данным, 37-летний петербуржец решил перейти железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся поездом.

Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось.

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19.08.2022 2709
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