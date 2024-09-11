Ленинградцев приглашают послушать русские романсы всех эпох на фестивале в Тайцах

В усадьбе Демидовых в Тайцах 14 сентября пройдет фестиваль «Аллеи времен». Прозвучат русские романсы различных эпох и стилей. Вход для зрителей бесплатный.

Произведения будут исполнять народный артист России Николай Копылов, звезда московской сцены Анна Аверина, солист мюзиклов Георгий Новицкий, Павел Шнипов из музыкального театра имени Шаляпина, автор-исполнитель Елена Тальковская и оперная певица Екатерина Иванова.

Фестиваль начнется в 15:00. Ведущими станут актриса Алена Биккулова и Борис Демин, художественный руководитель конкурса «Гатчинская романсиада».