Ленинградцев приглашают послушать русские романсы всех эпох на фестивале в Тайцах

В усадьбе Демидовых в Тайцах 14 сентября пройдет фестиваль «Аллеи времен». Прозвучат русские романсы различных эпох и стилей. Вход для зрителей бесплатный.
Произведения будут исполнять народный артист России Николай Копылов, звезда московской сцены Анна Аверина, солист мюзиклов Георгий Новицкий, Павел Шнипов из музыкального театра имени Шаляпина, автор-исполнитель Елена Тальковская и оперная певица Екатерина Иванова.
Фестиваль начнется в 15:00. Ведущими станут актриса Алена Биккулова и Борис Демин, художественный руководитель конкурса «Гатчинская романсиада».
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