Какие вопросы могли бы задать дикие животные в интернете: в Ленинградском зоопарке представили варианты

Автор: Анастасия Щербакова
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Ягуара Ричарда наверняка беспокоит, почему картонные коробки разваливаются слишком быстро, а манула Шу то, где можно записаться на курсы управления гневом. Больше вопросов от обитателей парка, если бы они обладали цифровой грамотностью, — в забавных карточках.

В Ленинградском зоопарке решили пофантазировать, какие запросы сделали бы его обитатели, если бы умели пользоваться интернетом. Проблемы у постояльцев действительно серьезные.

Какие вопросы могли бы задать дикие животные в интернете: в Ленинградском зоопарке представили варианты Ленинградский зоопарк, животные
Какие вопросы могли бы задать дикие животные в интернете: в Ленинградском зоопарке представили варианты Ленинградский зоопарк, животные
Какие вопросы могли бы задать дикие животные в интернете: в Ленинградском зоопарке представили варианты Ленинградский зоопарк, животные
Какие вопросы могли бы задать дикие животные в интернете: в Ленинградском зоопарке представили варианты Ленинградский зоопарк, животные
Какие вопросы могли бы задать дикие животные в интернете: в Ленинградском зоопарке представили варианты Ленинградский зоопарк, животные
Какие вопросы могли бы задать дикие животные в интернете: в Ленинградском зоопарке представили варианты Ленинградский зоопарк, животные
Какие вопросы могли бы задать дикие животные в интернете: в Ленинградском зоопарке представили варианты Ленинградский зоопарк, животные
Какие вопросы могли бы задать дикие животные в интернете: в Ленинградском зоопарке представили варианты Ленинградский зоопарк, животные
Какие вопросы могли бы задать дикие животные в интернете: в Ленинградском зоопарке представили варианты Ленинградский зоопарк, животные
Фото: Ленинградский зоопарк/ Телеграм
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Какие вопросы могли бы задать дикие животные в интернете: в Ленинградском зоопарке представили варианты Ленинградский зоопарк, животные
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