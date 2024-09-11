Какие вопросы могли бы задать дикие животные в интернете: в Ленинградском зоопарке представили варианты

Ягуара Ричарда наверняка беспокоит, почему картонные коробки разваливаются слишком быстро, а манула Шу то, где можно записаться на курсы управления гневом. Больше вопросов от обитателей парка, если бы они обладали цифровой грамотностью, — в забавных карточках.

В Ленинградском зоопарке решили пофантазировать, какие запросы сделали бы его обитатели, если бы умели пользоваться интернетом. Проблемы у постояльцев действительно серьезные.

Фото: Ленинградский зоопарк/ Телеграм