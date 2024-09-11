Патриарх Кирилл получил звание доктора СПбГУ

В главном здании Санкт-Петербургского государственного университета Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил отреставрированный храм святых апостолов Петра и Павла. На церемонии присутствовали заместитель председателя Совета безопасности, губернатор города, а также ректор СПбГУ, сообщает Neva.Today.

Во время освящения храма патриарх Кирилл подчеркнул важность духовного опыта для студентов и сотрудников университета. На церемонии губернатор Санкт-Петербурга присвоил ему звание «Почетный доктор Санкт-Петербургского государственного университета».

За полгода храм в здании Двенадцати коллегий, закрытый в 1919 году и использовавшийся как музей, был полностью отреставрирован. Ремонт включал замену кровли, полов и коммуникаций, а также роспись и изготовление новой утвари.