Эксперт объяснил, может ли школа не впускать учеников без сменной обуви

Глава Общества защиты прав потребителей образовательных услуг подчеркнул, что подобные санкции к ученикам незаконны.

Сотрудники школы, в том числе преподаватели, не имеют права не впускать учеников без сменной обуви. Об этом заявил председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг.

Отправить домой ребёнка, который пришёл в школу, учитель не имеет права. Если есть урок, то школьник обязан на нём присутствовать. И неважно, что он забыл — сменную обувь, учебник или тетрадь. У школы должно быть какое-то решение на такой случай, — цитирует эксперта АиФ.

Собеседник подчеркивает, что школа несет ответственность за учащихся. Если с ребенком, пока он ходит домой за сменкой, что-то произойдет, вина за это будет лежать на руководстве образовательного учреждения.

Собеседник также добавил, что при отсутствии сменки ученикам достаточно надеть бахилы или очистить обувь от грязи.