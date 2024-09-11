Эксперт объяснил, может ли школа не впускать учеников без сменной обуви

Глава Общества защиты прав потребителей образовательных услуг подчеркнул, что подобные санкции к ученикам незаконны.
Сотрудники школы, в том числе преподаватели, не имеют права не впускать учеников без сменной обуви. Об этом заявил председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг.
Отправить домой ребёнка, который пришёл в школу, учитель не имеет права. Если есть урок, то школьник обязан на нём присутствовать. И неважно, что он забыл — сменную обувь, учебник или тетрадь. У школы должно быть какое-то решение на такой случай, — цитирует эксперта АиФ.
Собеседник подчеркивает, что школа несет ответственность за учащихся. Если с ребенком, пока он ходит домой за сменкой, что-то произойдет, вина за это будет лежать на руководстве образовательного учреждения.
Собеседник также добавил, что при отсутствии сменки ученикам достаточно надеть бахилы или очистить обувь от грязи.
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