В Мурино водитель насмерть сбил человека

Смертельное ДТП произошло в ночь на 12 сентября у дома на улице Шувалова в Мурино Всеволожского района Ленобласти.

По предварительным данным, Volkswagen сбил мужчину, который выбежал на дорогу. Удар был такой, что у машины оказался смят капот, лобовое стекло разбито, а пешехода забросило на автомобиль.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. По словам очевидцев, погибший мужчина был пьян.