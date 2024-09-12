В Мурино водитель насмерть сбил человека

Смертельное ДТП произошло в ночь на 12 сентября у дома на улице Шувалова в Мурино Всеволожского района Ленобласти.
По предварительным данным, Volkswagen сбил мужчину, который выбежал на дорогу. Удар был такой, что у машины оказался смят капот, лобовое стекло разбито, а пешехода забросило на автомобиль.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. По словам очевидцев, погибший мужчина был пьян.
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