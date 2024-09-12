Умер журналист Николай Сванидзе

Известный журналист и телеведущий Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни.

Предварительно, причиной смерти телеведущего стали осложнения из-за пневмонии.

Николай Сванидзе начал журналистскую карьеру в 90-е годы. С 1997 по 1998 год занимал должность председателя ВГТРК. С 2013 по 2022 год работал на радиостанции «Серебряный дождь». В 2001 году получил орден Почета за большой вклад в развитие российского телевидения и радиовещания.