Умер журналист Николай Сванидзе

Автор: Гузель Галимова
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Известный журналист и телеведущий Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни.

Предварительно, причиной смерти телеведущего стали осложнения из-за пневмонии.

Снимок экрана 2024-09-12 в 09.33.22
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Николай Сванидзе начал журналистскую карьеру в 90-е годы. С 1997 по 1998 год занимал должность председателя ВГТРК. С 2013 по 2022 год работал на радиостанции «Серебряный дождь». В 2001 году получил орден Почета за большой вклад в развитие российского телевидения и радиовещания.

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