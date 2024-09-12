Жители Ленобласти могут обратиться с проблемой мусора по телефону «горячей линии»

Региональный оператор по обращению с отходами в Ленобласти запустил дополнительный номер телефона «горячей линии».

Теперь обратиться с заявкой на вывоз отходов можно по телефону: 8 (812) 220-18-18. При этом старый номер 8 (812) 207-18-18 продолжает работать в штатном режиме.

Также оставить заявку можно на сайте регоператора. Заключить договор на вывоз мусора – по ссылке.