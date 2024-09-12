Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Восточной Европе

Пентагон заключило контракт с одной из местных компаний, которая займется исследованием по моделированию воздействий ядерного оружия на аграрный сектор, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Пентагона.

От подрядчика требуется, используя программное обеспечение и компьютерный код, «расширить географический охват моделирования, чтобы включить в него бывшие страны Восточного блока… а также обновить программный код для регионов за пределами Восточной Европы и западной части России».

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Стоимость контракта — 34 млн долларов, заказчиком выступает Инженерный корпус армии США.