Из Петербурга в Дубай запустят ежедневные рейсы

Из Санкт-Петербурга возобновится прямое авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами. Перелеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A319 общей вместимостью 128 человек.

С 27 сентября рейсы из Пулково будут выполняться в международный аэропорт Аль-Мактум в Дубае четыре раза в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

С 7 октября перелеты станут ежедневными. По понедельникам они будут выполняться в 11:10, в остальные дни – в 09:30. Прилет – в 18:10 и 16:30 соответственно. Обратные рейсы на 19:10 по понедельникам и на 17:30 в остальные дни с прилетом в 0:25 следующего дня и 22:45 соответственно.