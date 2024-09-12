Лесная куница попала в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника

В объектив фотоловушки в Нижне-Свирском заповеднике попала лесная куница.
Специалисты отметили, что этот зверек скрытный и преимущественно ведет ночной образ жизни. Поэтому запечатлеть куницу днем – большая удача.
Видео: Нижне-Свирский заповедник
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