Россиянам рассказали, как защитить себя от дистанционного мошенничества

В МВД напомнили о пяти правилах, которым важно следовать.
Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России представила памятку, как защитить себя от дистанционного мошенничества.
Так, в ведомстве призывают граждан следовать пяти простым, но важным правилам:
— Не сообщайте информацию о банковских счетах и особенно коды CVV2 (на обороте карты).
— Обращайтесь в банк при возникновении сомнительных ситуаций.
— Обеспечьте безопасность при покупке товаров в интернете;
— Не ведите диалог с незнакомцами, требующими деньги под разными предлогами.
— Перезвоните своему родственнику, которому со слов незнакомца угрожает опасность, чтобы убедиться в достоверности информации.
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12.09.2024 97