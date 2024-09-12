Россиянам рассказали, как защитить себя от дистанционного мошенничества

В МВД напомнили о пяти правилах, которым важно следовать.

Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России представила памятку, как защитить себя от дистанционного мошенничества.

Так, в ведомстве призывают граждан следовать пяти простым, но важным правилам:

— Не сообщайте информацию о банковских счетах и особенно коды CVV2 (на обороте карты).

— Обращайтесь в банк при возникновении сомнительных ситуаций.

— Обеспечьте безопасность при покупке товаров в интернете;

— Не ведите диалог с незнакомцами, требующими деньги под разными предлогами.

— Перезвоните своему родственнику, которому со слов незнакомца угрожает опасность, чтобы убедиться в достоверности информации.