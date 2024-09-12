Россиян предупредили о схеме мошенничества с QR-кодами

Злоумышленники могут использовать поддельные QR-коды, так они крадут данные или деньги, предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Например, мошенники могут подменить QR-код, и вместо оплаты услуги деньги уйдут на счет преступников», — сказал он.

Также мошенники могут отправлять поддельные QR-коды по электронной почте или через мессенджеры, предлагая перейти по ссылке для получения «выигрыша» или скидки. Пользователь, сканируя такой код, попадает на фишинговый сайт, где его данные могут быть украдены.