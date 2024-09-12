Прямой авиарейс из Петербурга в Бангкок запустят в конце октября

Рейс без пересадок в столицу Таиланда запустит «Аэрофлот».
Жители и гости Санкт-Петербурга смогут напрямую летать в столицу Таиланда Бангкок. Первые такой рейс запустит Аэрофлот 31 октября.
Рейс SU620 из Пулково будет вылетать по четвергам и субботам, обратный рейс SU621 из Бангкока — по пятницам и воскресеньям», — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
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