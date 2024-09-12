Google начнет блокировать загруженные не из своего магазина приложения: что будет с RuStore

Корпорация внедрила новую функцию, отслеживающую скачанные со сторонних площадок приложения.

Google внедрила функцию под названием API Google Play Integrity. Сервис будет отслеживать загрузку приложений из сторонних сервисов и блокировать их. Однако эксперт Владимир Ульянов считает, что россиянам, загружающим программы через RuStore, опасаться нечего.

Я бы все-таки сделал акцент на том, что это скорее теоретическая возможность. Нет каких-то сигналов, что ведется масштабная борьба с установкой приложений из сторонних источников, поэтому для 99,9% пользователей вообще ничего не поменяется. Все прекрасно как работало, так и будет продолжать это делать, — рассказал эксперт «М24».