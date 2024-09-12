Компания «Денова» вложит более 400 млн рублей в расширение мощностей по выпуску полимерной продукции. Срок завершения проекта – 2026 год.
Соответствующее соглашение о строительстве нового производства в рамках BRIEF-2024 подписали сегодня, 12 сентября, губернатор Ленобласти и генеральный директор ООО «Производственная Компания Денова» Владимир Дмитриев.
Соглашение предусматривает строительство на территории Гатчинского района производственно-складских помещений площадью 8800 кв.м. Где будет создано 50 новых рабочих мест.
Ранее стало известно, что группа Компаний «Катюша» инвестирует в проект увеличения производственных и складских мощностей своих МФУ в Заневском поселении более 1 млрд рублей. А в Сланцах построят производство по выпуску экологичных аккумуляторов за 1,4 млрд. рублей.