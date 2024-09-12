Экологичное производство аккумуляторов за 1,4 млрд рублей построят в Сланцах

Соглашение на BRIEF-2024 подписали губернатор Ленобласти и член совета директоров «Экорусметалл» Александр Кобенко.

«Компания нам известна, работает в важной локации — в Сланцах. Строительство нового завода пойдет экологично. Компания последовательно реализует эту идею. Новое аккумуляторное производство будет вовлекать до 80% производимого вторичного свинца — это тот подход к экологии, который нужен», – отметил Александр Дрозденко.

Согласно подписанному соглашению, срок завершения проекта — 2030 год. В рамках проекта компанией «Экорусметалл» будет создано 240 рабочих мест.

Ранее стало известно, что группа Компаний «Катюша» инвестирует в проект увеличения производственных и складских мощностей своих МФУ в Заневском поселении более 1 млрд рублей. На площадке уже реализован серийный выпуск отечественных принтеров и МФУ. На сегодня производственные линии ГК «Катюша» позволяют выпускать более 200 тыс. МФУ в год.