В Ленобласти на 75% увеличится производство многофункциональных устройств для печати, сканирования и копирования.

Подписи под соглашением о строительстве дополнительных производственных и складских помещений поставили в ходе BRIEF-2024 Александр Дрозденко и управляющий партнер группы компаний «Катюша» Владислав Сивер.

«Видим, что производство электроники набирает обороты: в Ленобласти с начала года оно выросло на 45%! Катюша вносит свой вклад. Сначала меня порадовало хорошее русское название компании, которая расширяет производство принтеров с несколькими функциями. В Заневском поселении благодаря этому появятся новые рабочие места», – отметил глава Ленобласти.

Группа Компаний «Катюша» инвестирует в проект увеличения производственных и складских мощностей более 1 млрд рублей. На площадке уже реализован серийный выпуск отечественных принтеров и МФУ. На сегодня производственные линии ГК «Катюша» позволяют выпускать более 200 тыс. МФУ в год.

В ходе Балтийского регионального форума BRIEF-23 властями Ленинградской области было также подписано соглашение с ООО «СТГТ» и ООО «ЦВЛ» о строительстве в Виллозском сельском поселении Ломоносовского района цеха площадью 9,8 тыс. кв. м. по восстановлению компонентов газовых турбин, производство турбинных лопаток и мощности по ремонту оборудования. Также подписано соглашение, согласно которому компания «Литум» перезапустит лакокрасочное производство в Тосненском районе. Инвестиции в проект составят более миллиарда рублей. Также в Тосненском районе построят химический кластер за 900 млн рублей.