Сергей Бебенин поздравил с профессиональным праздником работников лесной отрасли

Сегодня, 12 сентября, в здании Правительства области прошло торжественное мероприятие по случаю празднования Дня работников леса. Награды получили самые достойные
С поздравительными словами к труженикам лесной отрасли обратился вице-губернатор области — председатель комитета правопорядка и безопасности Михаил Ильин. Вице-губернатор вручил правительственные, ведомственные и региональные награды отличившимся работникам лесного и лесопромышленного комплекса, науки. Список награжденных по ссылке.
Почетной грамотой ЗакСобрания за большой вклад в развитие лесного хозяйства области награжден Коллектив Тихвинского лесничества. Еще 10 Почетных дипломом и 16 Благодарностей областного парламента получили работники лесничеств, ЦБК и других организаций 47 региона. Лучшим лесничеством года признано Любанское.