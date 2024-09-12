Сергей Бебенин поздравил с профессиональным праздником работников лесной отрасли

Сегодня, 12 сентября, в здании Правительства области прошло торжественное мероприятие по случаю празднования Дня работников леса. Награды получили самые достойные

«В этот праздничный день примите слова искренней признательности и благодарности за ваш нелегкий труд, который имеет огромное значение для нашего региона. Леса занимают больше половины территории Ленинградской области. Лесопромышленный комплекс — исторически один из ведущих в экономике области. В этом, безусловно, заслуга, в первую очередь, всех работников леса, то есть вас», — отметил председатель Законодательного собрания области Сергей Бебенин.

С поздравительными словами к труженикам лесной отрасли обратился вице-губернатор области — председатель комитета правопорядка и безопасности Михаил Ильин. Вице-губернатор вручил правительственные, ведомственные и региональные награды отличившимся работникам лесного и лесопромышленного комплекса, науки. Список награжденных по ссылке.

Почетной грамотой ЗакСобрания за большой вклад в развитие лесного хозяйства области награжден Коллектив Тихвинского лесничества. Еще 10 Почетных дипломом и 16 Благодарностей областного парламента получили работники лесничеств, ЦБК и других организаций 47 региона. Лучшим лесничеством года признано Любанское.