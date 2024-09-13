Глава администрации и глава МО «Вистинское сельское поселение» попали в реестр уволенных с утратой доверия

Бывшие главы администрации и муниципального образования «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского района Ленобласти будут внесены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

В 2023 году суд по иску прокурора досрочно прекратил полномочия Юлии Агафоновой и Ирины Сажиной за совершение коррупционного правонарушения в связи с утратой доверия. Однако суд апелляционной инстанции не внес в решения указание на то, что их полномочия прекращены в связи с утратой доверия, что позволило им вновь замещать публичные должности, передает пресс-служба прокуратуры ЛО.

Прокуратура настояла на увольнении в связи с утратой доверия. Суд кассационной инстанции согласился с доводами. Информация об основаниях прекращения полномочий Агафоновой и Сажиной будет направлена в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.