В Кудрово торжественно открыли городскую библиотеку

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Книгофонд города Кудрово обрел новое пристанище в общественном пространстве «Домик» возле МЕГА Дыбенко.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, местные жители активно пополняют коллекцию библиотеки, только за последний год они принесли свыше 1 тысячи печатных экземпляров.

В Кудрово торжественно открыли городскую библиотеку Ленобласть, Кудрово, библиотека
В Кудрово торжественно открыли городскую библиотеку Ленобласть, Кудрово, библиотека
В Кудрово торжественно открыли городскую библиотеку Ленобласть, Кудрово, библиотека
Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО

«Мы открыли еще один филиал дома культуры, в котором можно общаться, встречаться с единомышленниками. Для города очень важно, чтобы создавалось больше таких культурных пространств», — отметил глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев.

Вам будет интересно
В Кудрово торжественно открыли городскую библиотеку Ленобласть, Кудрово, библиотека
Правительство России не поддержало отмену ЕГЭ
Правительство России не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике...
13.09.2024 34
Автор