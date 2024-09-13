В Кудрово торжественно открыли городскую библиотеку

Книгофонд города Кудрово обрел новое пристанище в общественном пространстве «Домик» возле МЕГА Дыбенко.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, местные жители активно пополняют коллекцию библиотеки, только за последний год они принесли свыше 1 тысячи печатных экземпляров.

Фото: Всеволожский муниципальный район ЛО

«Мы открыли еще один филиал дома культуры, в котором можно общаться, встречаться с единомышленниками. Для города очень важно, чтобы создавалось больше таких культурных пространств», — отметил глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев.