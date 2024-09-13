Минувшей ночью небо над Ленобластью снова окрасилось северным сиянием. На его фоне удалось сделать красочные снимки Храма святителя Николая Чудотворца (церковь Николы) в деревне Согиницы Подпорожского района. Фотографии опубликовали в Telegram-канале «АстроФотоБолото».
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13.09.2024 93
«Проехать за ночь более 600 километров, чтоб насладиться северным сиянием в тихом, безмятежном и уютном месте… Сделано», — гласит подпись к снимкам от автора Кати Стрельниковой.
Она отметила, что «прогнозы были туманны, и оставалось надеяться на случай».
«Приехали с закатом, обошли все окрестности, выбрали удобные места. Моё оказалось прямо в реке. Дорога хорошая, даже небольшой отрезок грунтовки. Связи в деревне нет, но есть уютный гостевой дом с ВИФИ. Бегали проверять параметры солнечного ветра. И на одной из проверок выяснилось, что сиянию быть. Ещё до появления авроры на небе поставили технику на нужные ракурсы и затаились. Сияние не заставило себя долго ждать. Сначала прокатилось яркими лучами и лентами по северному горизонту, а потом разыгралось над головой. Мы ещё долго доснимали то исчезающий, то вновь появляющийся свет, в какой-то момент в этом тёмном уголке стало светло, как днём», — поделилась фотограф нюансами прошедших съёмок.