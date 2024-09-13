Минувшей ночью небо над Ленобластью снова окрасилось северным сиянием. На его фоне удалось сделать красочные снимки Храма святителя Николая Чудотворца (церковь Николы) в деревне Согиницы Подпорожского района. Фотографии опубликовали в Telegram-канале «АстроФотоБолото».

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«Проехать за ночь более 600 километров, чтоб насладиться северным сиянием в тихом, безмятежном и уютном месте… Сделано», — гласит подпись к снимкам от автора Кати Стрельниковой.

Она отметила, что «прогнозы были туманны, и оставалось надеяться на случай».