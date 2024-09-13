Сотрудники комитета госстройнадзора отправили гуманитарную помощь в Курскую область

#Команда47 — сотрудники комитета госстройнадзора закупили тушенку, чайники, бытовую химию, одеяла и многое другое, сами разгрузили целый микроавтобус, сами упаковали и сами подписали груз.

«Благодарю каждого, кто помогает собирать гуманитарный груз нашим братьям и сестрам в Курской области. Эту поддержку не измерить в тоннах или в курсирующих грузовиках — это добрые дела, которые помогают курянам достойно выступать против общего врага», — зампред Правительства Ленобласти отметил Евгений Барановский.

Напомним, что в Ленобласти сбор помощи жителям Курской области проходит в местных отделениях партии «Единая Россия» (список и часы работы по ссылке). Востребованы товары первой необходимости и средства гигиены: зубные щетки, пасты, шампуни, гели для душа, мыло, стиральный порошок, антисептики, маски, влажные салфетки, туалетная бумага, бритвенные принадлежности, женская гигиена, взрослые и детские подгузники. Также необходимы строительные товары.

Сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет через фонд «Ленинградский рубеж». Помочь Фонду вы можете одним из удобных вам способов. Подробности по ссылке. Сюда же можно переводить денежные средства для помощи жителям Курской области, в том числе отсканировав QR-код.