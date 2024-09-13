В Ленобласти запечатлели краснокнижного черного аиста

В Ленинградской области орнитологи запечатлели редкого черного аиста. Птица занесена в Красную книгу РФ.
Аист спокойно гулял по траве, лакомился улитками, червяками и гусеницами.
Фото: t.me/SPbirdy, t.me/northern_shoveler
«Аист молодой, пока ещё худенький, но питается хорошо, надеюсь, наберётся сил и отправится в долгое путешествие к месту зимовки, а в следующем году вернётся к нам», -рассказала орнитолог Евгения.
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