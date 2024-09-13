Гражданин Беларуси избил мужчину до реанимации в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
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На улице Центральной в поселке Селезнево Выборгского района 11 сентября около 16:40 произошла драка. В ходе конфликта 26-летний гражданин Беларуси избил 49-летнего местного жителя.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, перелом нижней челюсти, множественными ушибами и другими травмами.

Подозреваемого задержали 12 сентября. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

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21.05.2022 16109
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