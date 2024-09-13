Осенний фестиваль «Сад фонтанов» состоится в Летнем саду 21 сентября – в день осеннего равноденствия. Русский музей подготовил просветительскую программу.

Гостей ждут тематические экскурсии и творческие мастер-классы от ведущих специалистов музея. А также познавательные викторины с розыгрышем призов.

Музыкальная программа включает выступления петербургского ансамбля Olympic Brass, барабанное шоу «Drum Time», концерты Российского рогового оркестра, ансамбля старинной музыки СПбГУ Musica Universalis, ансамбля русской песни и танца «Хохлома» и других.

Фестиваль начнется в 12:00 и продлится до 18:00.