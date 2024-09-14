В Ленобласти продлили особый противопожарный режим из-за теплой погоды

В Ленинградской области продлен особый противопожарный режим из-за аномально теплой и сухой погоды.
Решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством вице-губернатора Михаила Ильина.
В этом сезоне было более 90 лесных пожаров, все ликвидированы в день обнаружения. Патрулирование и контроль лесных территорий продолжаются.
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