В Ленобласти продлили особый противопожарный режим из-за теплой погоды

В Ленинградской области продлен особый противопожарный режим из-за аномально теплой и сухой погоды.

Решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством вице-губернатора Михаила Ильина.

В этом сезоне было более 90 лесных пожаров, все ликвидированы в день обнаружения. Патрулирование и контроль лесных территорий продолжаются.