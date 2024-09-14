Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Мурманском шоссе

Смертельное ДТП произошло 13 сентября на 104-м километре Мурманского шоссе в Волховском районе Ленинградской области.

Как сообщает ГУ МВД по СПб и ЛО, 52-летний водитель Renault Duster с прицепом, гружуным доской, не справился с управлением и по касательной столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai под управлением 42-летнего водителя, после чего Renault выехал на «встречку» и столкнулся с Skoda Yeti.

В результате 53-летняя женщина-пассажир Renault погибла на месте, сам водитель Renault и 85-летняя женщина-пассажир Skoda госпитализированы в состоянии средней тяжести. Проводится проверкка.