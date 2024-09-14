Из порта Высоцк впервые отправили партию пшеницы в Нигерию

Российская пшеница впервые отправлена в Нигерию из порта Высоцк в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба «Центр оценки качества зерна», специалисты Санкт-Петербургского филиала проверили продукцию на качество и безопасность. Результаты показали, что пшеница соответствует требованиям Нигерии. На груз были оформлены сертификаты качества и безопасности, заключение о карантинном фитосанитарном состоянии и другие необходимые документы.

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В этом году из портов Ленобласти зерно отправляли в Бельгию, Китай, Индию, Турцию, Бразилию, Кубу, Алжир и другие страны.