Икону XVIII века украли с дачи под Сланцами

В Сланцевском районе Ленобласти правоохранители выясняют обстоятельства кражи иконы.

13 сентября в полицию обратилась 42-летняя жительница Кронштадта. Женщина сообщила о том, что из ее дачного дома в деревне Загорье неизвестные украли икону Казанской Божьей Матери XVIII века в позолоченной раме. Сумма ущерба составила 120 тыс. рублей.

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Возбуждено уголовное дело.