Эксперт рассказал, какие мессенджеры могут заменить Telegram

У россиян есть несколько альтернатив на случай ограничения доступа к Telegram.

Существует как минимум три мессенджера, которые могут заменить Telegram, рассказал эксперт НТИ Игорь Бедеров. Например, Element, Jabber или Briar. Сервисы обладают функциями приватности и пригодны как для личных, так и рабочих переписок.

У россиян очень много альтернатив Telegram. Здесь мы можем говорить о таких изначально защищенных мессенджерах, как Element, Jabber и Briar, которые также можно разместить на собственных серверных мощностях и снабдить внешним шифрованием данных, что обеспечит их практически стопроцентную конфиденциальность, кроме случаев изъятия самих серверов, — цитирует эксперта РИА Новости.