Telegram начал сотрудничать с силовиками Франции после ареста Дурова — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Мессенджер стал отвечать на запросы французского следствия по уголовным делам.

Telegram начал сотрудничать с правоохранительными органами Франции после ареста Павла Дурова. Команда мессенджера, утверждают иностранные СМИ, стала отвечать на запросы следователей по уголовным делам против детей.

В этой связи прокуратура и другие правоохранительные ведомства в скором времени возобновить ранее приостановленные дела.

Также с запросами к Telegram планирует обратиться и прокуратура Бельгии.

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03.09.2024 205
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