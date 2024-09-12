Мессенджер стал отвечать на запросы французского следствия по уголовным делам.
Telegram начал сотрудничать с правоохранительными органами Франции после ареста Павла Дурова. Команда мессенджера, утверждают иностранные СМИ, стала отвечать на запросы следователей по уголовным делам против детей.
В этой связи прокуратура и другие правоохранительные ведомства в скором времени возобновить ранее приостановленные дела.
Также с запросами к Telegram планирует обратиться и прокуратура Бельгии.
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03.09.2024 205