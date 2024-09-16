Сразу пять грузовиков одного владельца сгорели в Ломоносовском районе

Сигнал о возгорании на стоянке в промзоне деревни Кузнецы Ломоносовского района поступил в экстренные службы 15 сентября в 03:32. Возгорание ликвидировано к 04:57, о пострадавших не сообщается.
Горели пять самосвалов: по два Volvo и Shacman, один «КамАЗ». Машины выгорели полностью. Сумма ущерба устанавливается.
Техника принадлежала 53-летнему предпринимателю. Мужчина владеет компанией, которая специализируется на услугах в сфере благоустройства и коммунального хозяйства. Решается вопрос об уголовном деле.
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23.05.2022 1877