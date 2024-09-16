Поезд снес пешехода в наушниках в Тосненском районе

Транспортная полиция проводит проверку по факту травмирования 32-летнего мужчины возле железнодорожной станции Любань в Тосненском районе.

По предварительным данным, несчастный случай произошел 15 сентября около 19:00. Пострадавший был в наушниках, переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Машинист поезда сообщением «Санкт-Петербург-Севастополь» подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Пострадавший госпитализирован.