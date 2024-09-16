В Ленобласти проработают новые меры поддержки многодетных семей

Как подчеркнул губернатор Ленобласти, повышение рождаемости — одна из приоритетных задач региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал ряд поручений, касающихся разработки новых мер поддержки семей для повышения рождаемости детей в регионе.

Я считаю, что это на ближайшие годы будет одна из основных наших задач – перелом ситуации в демографии, чтобы население Ленинградской области росло не только за счет внешней миграции, но и за счет комфорта для жизни и рождения детей, — заявил глава региона.

Среди поручений губернатора:

♦ смягчить требования к возрасту старшего ребенка в многодетной семье, имеющей право на получение автомобиля от региона (с 18 до 23 лет);

♦ не учитывать имущественную нуждаемость и доходы при выплате женщинам, вставшим на учет по беременности в регионе;

♦ установление единовременной и ежемесячной выплат молодым и студенческим семьям, в которых родителям до 25 лет.

♦ разработка проекта социальной няни для помощи многодетным семьям.