В Ленобласти проработают новые меры поддержки многодетных семей

Как подчеркнул губернатор Ленобласти, повышение рождаемости — одна из приоритетных задач региона.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал ряд поручений, касающихся разработки новых мер поддержки семей для повышения рождаемости детей в регионе.
Я считаю, что это на ближайшие годы будет одна из основных наших задач – перелом ситуации в демографии, чтобы население Ленинградской области росло не только за счет внешней миграции, но и за счет комфорта для жизни и рождения детей, — заявил глава региона.
Среди поручений губернатора:
♦ смягчить требования к возрасту старшего ребенка в многодетной семье, имеющей право на получение автомобиля от региона (с 18 до 23 лет);
♦ не учитывать имущественную нуждаемость и доходы при выплате женщинам, вставшим на учет по беременности в регионе;
♦ установление единовременной и ежемесячной выплат молодым и студенческим семьям, в которых родителям до 25 лет.
♦ разработка проекта социальной няни для помощи многодетным семьям.
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