Токаев на встрече с Шольцем заявил, что Россия непобедима в военном отношении

Президент Казахстана подчеркнул, что дальнейшая эскалация российского-украинского конфликта со стороны запада может привести к катастрофическим последствиям.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что одержать верх над Россией на поле боя невозможно. В военном отношении РФ непобедима, подчеркнул глава республики.

Дальнейшая эскалация приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт, — заявил Токаев.

Президент Казахстана также добавил, что хоть и возможность перемирия была упущена после встречи делегаций конфликтующих сторон в Стамбуле, шанс на мир еще остается.