Ленинградская АЭС запустит пятый энергоблок в конце сентября

Работы на объекте находятся в завещающей стадии.

Пятый энергоблок Ленинградской АЭС будет запущен после ремонта в конце сентября этого года. Сейчас специалисты выполняют очистку и техническое обслуживание двух башенных испарительных градире, рассказали в пресс-службе атомной станции.

На первом этапе водосборные чаши бассейнов обеих градирен очистят от осевших на дне песка, ила и других мелких частиц, попавших вместе с потоками воздуха из окружающей среды и подпиточной водой из Финского залива. На следующем этапе специалисты проверят трубопроводы для подачи воды в градирни и оборудование для ее распыления — оросители и форсунки, — указано в сообщении.