В Ленобласти отметят всех, кто принимает участи в СВО памятным знаком

Памятный знак «За содействие в специальной военной операции от благодарных ленинградцев» вручат участникам СВО в знак благодарности за их мужество и отвагу

«Награда – знак признательности и нашим военным, кто с оружием в руках защищает Родину на передовой, и тем, кто спасает раненых в госпиталях и реабилитационных центрах, кто кует победу в тылу, разрабатывает новую технику и оборудование, тем волонтерам и добровольцам, кто собирает и отправляет помощь на фронт, кто плетет маскировочные сети, шьет амуницию и помогает семьям участников СВО. Мы все вместе работаем на победу и это участие с благодарностью должно быть отмечено», – рассказал Александр Дрозденко.

С полным текстом постановления об учреждении памятного знака можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 65 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 18 — прямые выплаты, 46 — для членов семьи. В шаговой доступности от Мультицентра во Всеволожске реализуется проект по созданию Центра высокотехнологичной медицинской реабилитации и Центра протезирования.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.