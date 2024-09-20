Два штаба НАТО могут появиться в Финляндии

В Финляндии могут создаться сразу два штаба НАТО: штаб сухопутных войск в Северной Европе в Миккели и передовых сухопутных войск альянса в Рованиеми или Соданкюля. Об этом сообщает финские СМИ.

Президент Финляндии Александер Стубб сообщил Yle, что окончательное решение о размещении штабов НАТО еще не принято. Но над ним размышляют исходя из военных интересов, а не на основе региональной политики.

Однако министры обороны Швеции и Финляндии на пресс-конференции в Стокгольме уже объявили, что Швеция готова взять на себя командование передовыми сухопутными войсками НАТО, размещенными в Суоми.

В августе 2024 года финские СМИ сообщали, что в Финляндии создается штаб сухопутных войск НАТО, который будет руководить бронетанковой бригадой численностью 4-5 тысяч солдат.