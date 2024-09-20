В Совете Федерации предложили ограничить продажу однокомнатных квартир для повышения рождаемости

Властям следует ограничить продажу однокомнатных квартир для улучшения демографической ситуации в России. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков.

«Фактически мы программируем недостаток качественного жилья для создания семьи, рождения детей на ближайшие десятилетия. Однокомнатные квартиры закладывают наше отставание. В структуре строящегося жилья нам необходимо снижать удельный вес однокомнатных квартир», – сказал Анатолий Широков

По словам парламентария, решение властей Москвы, где с 1 августа 2024 года запрещено строить квартиры площадью меньше 28 квадратных метров, должны перенять другие регионы. Анатолий Широков считает, что это поможет в создании семей.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что россияне массово покупают маленькие квартиры «не по доброй воле». Поэтому нужно снижать стоимость квадратного метра, а не запрещать однокомнатные квартиры.