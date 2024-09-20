В России растет популярность домашнего обучения

Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) провели исследование и выяснили, что все больше детей в России стали переходить на домашнее обучение, сообщает «Петроград».

Еще во время пандемии COVID-19 вырос интерес к домашнему обучению и онлайн-школам. Тренд остался актуальным и после карантина. Специалисты считают, что многих родителей привлекает индивидуальный подход к обучению.

Однако, по данным аналитиков, фактическое распространение домашнего образования в России все еще незначительно.