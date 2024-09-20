Провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube

Ассоциация «Ростелесеть», которая объединяет более 200 региональных операторов связи, пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на дискриминацию из-за замедления видеоплатформы YouTube, поисковой системы Google и их сервисов.

По мнению ассоциации, эти условия наносят ущерб провайдерам проводного интернета по сравнению с мобильными операторами, что может нарушать законодательство о защите конкуренции. В письме утверждается, что из-за этого многие абоненты переключаются на услуги сотовых операторов, что усугубляет положение мелких региональных компаний.

Ассоциация выразила обеспокоенность осуществлением таких действий через технические средства противодействия угрозам, которые находятся в ведении Главного радиочастотного центра и Роскомнадзора, передает РБК.