В Ленобласти за лето сыграли 2973 свадеб

В Ленинградской области за лето 2024 года сыграли 2973 свадеб, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС региона.

Больше всего церемоний провели в августе – 1164. А самой популярной датой стало 9 августа, когда поженились 153 пары.

В День семьи, любви и верности прошло 85 бракосочетаний. А в День Ленинградской области 3 августа – 21 свадьба.