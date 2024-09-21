В Ленобласти за лето сыграли 2973 свадеб

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Свадьба
Фото: Baltphoto.ru

В Ленинградской области за лето 2024 года сыграли 2973 свадеб, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС региона.

Больше всего церемоний провели в августе – 1164. А самой популярной датой стало 9 августа, когда поженились 153 пары.

В День семьи, любви и верности прошло 85 бракосочетаний. А в День Ленинградской области 3 августа – 21 свадьба.

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