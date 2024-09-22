В России начал быстро распространяться новый штамм коронавируса XEC

Роспотребнадзор сообщил о распространении нового варианта коронавируса XEC.

Инфекция быстро распространяется, но симптомы XEC схожи с подвариантами «омикрона». Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме оперативно мониторят заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.

XEC — это комбинация двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3, объяснили в пресс-службе. Его симптомы похожи на другие варианты коронавируса: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в Роспотребнадзоре.