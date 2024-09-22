На «Сортавале» у Агалатово вводят реверсивное движение

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На транспортной развязке в составе федеральной трассы А-121 «Сортавала» в районе Агалатово Всеволожского района Ленобласти введут реверсивное движение.

Как сообщает Упрдор «Северо-Запад», с 23 по 29 сентября скорость движения автомобилей будет ограничена до 50 км/ч. Там будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части на путепроводе.

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Фото: пресс-служба Упрдор «Северо-Запад»

На месте проведения дорожных работ установят временные знаки, светофорное регулирование и водоналивные барьеры.

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22.09.2024 62
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