На «Сортавале» у Агалатово вводят реверсивное движение

На транспортной развязке в составе федеральной трассы А-121 «Сортавала» в районе Агалатово Всеволожского района Ленобласти введут реверсивное движение.
Как сообщает Упрдор «Северо-Запад», с 23 по 29 сентября скорость движения автомобилей будет ограничена до 50 км/ч. Там будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части на путепроводе.
На месте проведения дорожных работ установят временные знаки, светофорное регулирование и водоналивные барьеры.
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22.09.2024 62