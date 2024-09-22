На «Сортавале» у Агалатово вводят реверсивное движение

На транспортной развязке в составе федеральной трассы А-121 «Сортавала» в районе Агалатово Всеволожского района Ленобласти введут реверсивное движение.

Как сообщает Упрдор «Северо-Запад», с 23 по 29 сентября скорость движения автомобилей будет ограничена до 50 км/ч. Там будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части на путепроводе.

На месте проведения дорожных работ установят временные знаки, светофорное регулирование и водоналивные барьеры.