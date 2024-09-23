Студентки из Гатчины стали лауреатами Национальной премии

В Москве подвели итоги Национальной премии «Лучший промышленный дизайн России».
Студентки Гатчинского института экономики, финансов и правовых технологий (ГИЭФПТ) Юля Вырлан и Алена Захарова заняли третье место в номинации «Народное голосование».
Фото: ГИЭФПТ
Девушки разработали коллекцию «Полярные сны». Она вдохновлена красотой и традициями северного региона.
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