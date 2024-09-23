Студентки из Гатчины стали лауреатами Национальной премии

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В Москве подвели итоги Национальной премии «Лучший промышленный дизайн России».

Студентки Гатчинского института экономики, финансов и правовых технологий (ГИЭФПТ) Юля Вырлан и Алена Захарова заняли третье место в номинации «Народное голосование».

Студентки из Гатчины стали лауреатами Национальной премии национальная премия, Лучший промышленный дизайн России, Ленобласть, Гатчина
Студентки из Гатчины стали лауреатами Национальной премии национальная премия, Лучший промышленный дизайн России, Ленобласть, Гатчина
Студентки из Гатчины стали лауреатами Национальной премии национальная премия, Лучший промышленный дизайн России, Ленобласть, Гатчина
Фото: ГИЭФПТ

Девушки разработали коллекцию «Полярные сны». Она вдохновлена красотой и традициями северного региона.

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Студентки из Гатчины стали лауреатами Национальной премии национальная премия, Лучший промышленный дизайн России, Ленобласть, Гатчина
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