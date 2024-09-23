Следующая перепись населения России пройдет полностью в цифровом формате с опорой на данные единого регистра населения ФНС.

Жители России будут переписываться самостоятельно через личные кабинеты на Госуслугах, а по тем, кто не захочет этого делать, данные будут взяты из Единого регистра населения ФНС. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект стратегии развития Росстата и государственной статистики до 2030 года.

Число интервьюеров при проведении переписи населения будет сокращено в два раза, они нужны будут только для контроля за правильностью введенных данных.

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При этом у граждан останется «гарантия самоопределения», то есть возможность лично уточнить частично предзаполненные данные из административных источников.