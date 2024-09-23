Многодетные семьи в Петербурге смогут претендовать на льготное жилье, даже если один из детей совершеннолетний

В первом чтении законопроект об этом принят 19 сентября, сообщает «АБН24». По действующему законодательству жилищные льготы многодетным семьям могут быть предоставлены, если дети несовершеннолетние.

Когда закон будет принят, на социальное жилье смогут претендовать многодетные семьи, в которых совершеннолетний ребенок до 23 лет учится на очной форме. Им предоставят квартиру из госжилфонда или содействие в улучшении условий.

Льготы затронут семьи, где обеспеченность жильем на каждого человека составляет менее 10 кв. м. В случае принятия закона, льготами смогут воспользоваться 212 петербургских семей.