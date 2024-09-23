В Госдуме высказались о блокировке YouTube в России

Вице-спикер парламента заявил, что переход русскоязычной аудитории в отечественные сервисы – вопрос времени. Необходимости в блокировке как таковой и нет.
Как заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышев, сложности с доступом к YouTube и развитие отечественных сервисов приведет к тому, что интерес русскоязычной аудитории к иностранному видеохостингу пропадет.
Это [масштабная работа по наращиванию мощностей российских аналогов YouTube] прослеживается по сильной рекламной кампании отечественных сервисов. И за счет снижения качества сервиса YouTube, который сейчас работает с перебоями, многие блогеры, ведущие, авторы стали переносить свой контент на российские площадки и по умолчанию дублировать на них все новые выпуски, — цитирует Чернышева News.ru.
Вам будет интересно
Ассоциация «Ростелесеть», которая объединяет более 200 региональных операторов связи, пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на дискриминацию из-за...
20.09.2024 93